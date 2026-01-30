asmi、ドラマ『ヤンドク！』劇伴楽曲を歌唱していることが判明

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

asmiが、橋本環奈主演のフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』の劇中で使用されている劇伴楽曲「Talk To Me feat. asmi」の歌唱を担当していることが明らかになった。

■初の英語詞歌唱に挑戦しつつ、ドラマの物語に寄り添う

本作は、asmiにとって劇伴楽曲への歌唱参加が初となる記念すべき作品。これまで映画への出演やドラマへのカメオ出演など、表現のフィールドを横断的に広げてきたasmiだが、今回は“声”そのものが物語に寄り添うあらたな挑戦だ。

さらに本楽曲は、asmiにとって初の英語詞による楽曲。劇中の感情のうねりや緊張感を繊細に掬い取り、言葉を超えて感情に訴えかける歌声が、ドラマの世界観をより深く印象づけている。

月9ドラマ『ヤンドク！』は、橋本環奈演じる、元ヤンキーで荒れた学生時代を過ごした主人公・田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに一念発起。猛勉強の末に脳神経外科医となり、既存の価値観に囚われない視点で医療現場に新しい風を吹き込んでいく、痛快医療エンターテインメント作品だ。

本楽曲は、ドラマの緊張と余韻を静かに包み込むように、重要なシーンを彩る存在として使用されており、asmiのキャリアにおいてもあらたな一歩を刻む楽曲となっている。

