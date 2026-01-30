　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2622枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 12622(　 12622)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10903(　 10903)
バークレイズ証券　　　　　　　5845(　　5845)
ビーオブエー証券　　　　　　　2182(　　2182)
ゴールドマン証券　　　　　　　1952(　　1907)
JPモルガン証券　　　　　　　　1808(　　1763)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1622(　　1516)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1398(　　1398)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 994(　　 994)
シティグループ証券　　　　　　 757(　　 757)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 702(　　 702)
日産証券　　　　　　　　　　　 337(　　 337)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 251(　　 206)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 133(　　 127)
インタラクティブ証券　　　　　　61(　　　61)
野村証券　　　　　　　　　　　　50(　　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　53(　　　46)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　27(　　　27)
広田証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース