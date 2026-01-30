「TOPIX先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万8187枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8187枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 28187( 27480)
ソシエテジェネラル証券 27258( 26448)
バークレイズ証券 16197( 15797)
JPモルガン証券 12831( 10522)
モルガンMUFG証券 6164( 5590)
ゴールドマン証券 12280( 4826)
ビーオブエー証券 3449( 2753)
サスケハナ・ホンコン 2662( 2662)
BNPパリバ証券 1719( 1624)
野村証券 2611( 1406)
UBS証券 1856( 1382)
みずほ証券 1440( 1285)
シティグループ証券 1665( 1163)
SBI証券 1087( 903)
ドイツ証券 812( 812)
広田証券 557( 557)
三菱UFJ証券 1353( 410)
大和証券 453( 403)
日産証券 392( 392)
インタラクティブ証券 247( 247)
SMBC日興証券 153( 0)
三菱UFJeスマート 8( 0)
岡三証券 1( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
