「汚い足を入れるなっ!!」寒くても養母からこたつに入らせてもらえない！いじめ抜かれた養女の過酷な生活とは？【作者にも話を聞いた】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」「おばあちゃんの言葉がすごく刺さりました」「日本一幸せなおばあちゃんと言えるキヨさんの人柄に、感銘を受けた」など感動の声が続出している。
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を紹介するとともに、作者であるゆっぺさんにも話を聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くしたキヨは叔母夫婦のもとへ養子に出されることに。さらに、意地悪な叔母(養母)は養っている立場を利用してキヨに食事づくりや洗濯など家事全般を強いるなど、「家庭内いじめ」が徐々にエスカレートしていき、キヨはつらい日々を送ることに。特に冬になると、満足に食べさせてもらえず栄養不足なこともあり、顔や手、足にまであかぎれがたくさんでき、苦しんでいたキヨは、こたつにも入らせてもらえず…。
――本作では、養母や義姉・義兄などとの「家族」の話を中心に描かれており、そこでいろいろなことが巻き起こります。ゆっぺさんは、ご家族との間で大切にされていることはありますか？
「いるのが当たり前」「やってくれて当たり前」だとは思わない、ということは、日頃から子どもたちに伝えています。特に細かいルールを決めているわけではありませんが、食事中はテレビを消し、その日あった出来事や感じたことを子どもたちと共有する時間を大切にしてきました。また、子どもが話を聞いてほしいときは気持ちが落ち着くまで、納得するまでしっかり耳を傾けるようにしています。
――2026年の抱負を教えてください！
去年と同じく、マイペースに。自分の心に従って行動する！
――2026年に何か挑戦してみたいことはありますか？
実は今年は漫画以外でもやってみたいことがありまして。人生も折り返し地点に来ましたし、新しいことを始めてみようかな、と思っております。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
