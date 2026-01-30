福岡銘菓「二〇加煎餅」とドロンボー一味がまさかのコラボ　ドロンジョ様がにわか面を装着

福岡みやげの定番、ユーモラスな「たれ目」のお面がついた「二〇加煎餅（にわかせんぺい）」が、アニメ界きっての憎めない悪役たちとコラボレーションを果たしました。

株式会社東雲堂は、タツノコプロの「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」とコラボした新商品「ドロンボー二〇加煎餅」を、1月30日より期間限定で発売します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回のコラボの主役は、ヤッターマンではなく、ドロンジョ・ボヤッキー・トンズラーの「ドロンボー一味」。

パッケージを見てまず目に飛び込んでくるのは、リーダーであるドロンジョ様の姿です。しかし、いつものクールでセクシーなアイマスクの上に、なんと力が抜けるような「にわか面」を装着しているではありませんか。

裏面にはドロンボー一味の3人が勢揃いしており、ファンにはたまらないデザインとなっています。

もちろん、おまけのお面だけでなく、主役の煎餅も特別仕様。ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーの3種類の絵柄が入っており、サクサクとした卵風味の優しい味わいとともに、個性豊かなキャラクターたちの表情を楽しむことができます。

「二〇加煎餅」は1906年生まれで、今年120周年。一方の「ヤッターマン」も1977年の放送開始から長く愛され続けている作品です。昭和、平成、令和と時代を超えて愛される両者だからこそ実現したコラボレーションと言えるでしょう。

価格は1080円（税込）。東雲堂本店やマイング店、その他お土産店舗などで、12月31日までの期間限定（なくなり次第終了）で販売されます。

