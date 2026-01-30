中国公民が東京の路上で強盗被害、中国大使館は日本への渡航自粛を再度呼び掛け

在日中国大使館は1月30日、中国公民に対し、当面の間日本への渡航を控えるよう再度注意喚起しました。

日本の情報によると、東京・上野付近で1月29日夜、中国人1人が催涙ガスによる攻撃を受け、当人と同行者4人が持っていたスーツケースが強奪されたとのことです。在日中国大使館はすでに日本の警察に抗議し、早急に事件を解決するよう要請しました。

在日中国大使館は中国公民に向け、当面の間日本への渡航を控えるよう改めて注意喚起し、すでに日本に滞在している中国公民は現地の治安情勢に注意を払い、安全防犯意識を高め、自己防衛を強化するよう促しました。

在日中国大使館はまた、中国公民にスキーの安全ルールを厳守するよう注意を促しました。

複数の中国公民は先ごろ、新潟県八海山スキー場のゲレンデ外で遭難し、幸いにも在日中国大使館・領事館、現地当局、民間救援団体の協力により無事救出されました。在日中国大使館はスキー愛好家に対し、施設が整い管理が規範的で、専門的な救助チームを備えた正規スキー場のゲレンデ内でスキーをするよう改めて注意喚起しました。（提供/CRI）