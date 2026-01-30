劇場版『涼宮ハルヒの消失』本編冒頭8分39秒公開 SOS団メンバー集結の舞台あいさつ全国劇場で生中継
アニメ『涼宮ハルヒ』シリーズ20周年を記念して劇場版『涼宮ハルヒの消失』が、2月6日より2週間限定でリバイバル上映される。これを受け、劇場版『涼宮ハルヒの消失』本編の冒頭8分39秒が公開された。本映像は3月31日までの期間限定公開となる。
【動画】公開された劇場版『涼宮ハルヒの消失』本編冒頭8分39秒
また、2月7日に東京・新宿バルト9にて上映記念舞台あいさつを開催。当日は平野綾（涼宮ハルヒ役）、杉田智和（キョン役）、茅原実里（長門有希役）、後藤邑子（朝比奈みくる役）、小野大輔（古泉一樹役）ら、SOS団メンバーが揃って登壇する。
新宿バルト9での舞台挨拶チケットは、1月31日10時より一般発売を開始するするほか、北海道から沖縄まで全国上映劇場(※一部劇場を除く)での同時生中継も実施。チケットは各劇場のオンラインチケットシステムおよび劇場窓口で販売される。
＜劇場版『涼宮ハルヒの消失』上映記念舞台あいさつ＞
・日時：２０２６年２月７日（土）１６時００分〜（上映終了後舞台挨拶）※全国同時生中継あり
・会場：新宿バルト9
・登壇者：平野綾（涼宮ハルヒ役）、杉田智和（キョン役）、茅原実里（長門有希役）、
後藤邑子（朝比奈みくる役）、小野大輔（古泉一樹役）、松井佐祐里（司会）
＜中継会場＞
ローソン・ユナイテッドシネマ札幌/イオンシネマ旭川駅前/イオンシネマ新青森 /フォーラム盛岡/ＭＯＶＩＸ仙台/ソラリス/ 新宿バルト９/グランドシネマサンシャイン池袋/ＴＯＨＯシネマズ上野/イオンシネマ板橋/Ｔ・ジョイＳＥＩＢＵ大泉/Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川/ユナイテッド・シネマ豊洲/立川シネマシテ/ローソン・ユナイテッドシネマＳＴＹＬＥ−Ｓみなとみらい/横浜ブルク１３/川崎チネチッタ/シネプレックス平塚/ＴＯＨＯシネマズ海老名/ＭＯＶＩＸさいたま/ユナイテッド・シネマ春日部/イオンシネマ越谷レイクタウン/Ｔ・ジョイエミテラス所沢/京成ローザ１０/Ｔ・ジョイ蘇我/ユナイテッド・シネマ幕張/ＭＯＶＩＸつくば/ＭＯＶＩＸ宇都宮/ＭＯＶＩＸ伊勢崎/Ｔ・ジョイ新潟万代/Ｔ・ジョイ長岡/長野グランドシネマズ/ユナイテッド・シネマ金沢/１０９シネマズ名古屋/ミッドランドスクエアシネマ/ユナイテッド・シネマ豊橋１８/ミッドランドシネマ名古屋空港/シネシティザート/Ｔ・ジョイ梅田/なんばパークスシネマ/１０９シネマズ大阪エキスポシティ/１０９シネマズＨＡＴ神戸/ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ/Ｔ・ジョイ京都/ユナイテッド・シネマ橿原/Ｔ・ジョイ出雲/イオンシネマ岡山/広島バルト１１/イオンシネマ徳島/シネマサンシャイン衣山/Ｔ・ジョイ博多/ユナイテッド・シネマキャナルシティ１３/Ｔ・ジョイリバーウォーク北九州/ユナイテッド・シネマなかま１６/ＴＯＨＯシネマズ光の森/Ｔ・ジョイパークプレイス大分/鹿児島ミッテ１０/サザンプレックス
