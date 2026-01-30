“史上初”国立競技場開催K-POP音楽祭、配信決定 Stray Kids、TXT、RIIZE、&TEAMなど出演
2025年12月13日、14日の2日間にわたって、東京・国立競技場で開催されたKBS主催の年末恒例音楽祭『2025 Music Bank Global Festival in JAPAN』が、1月31日午後6時からHuluで配信されることが30日、発表された。
【ライブ写真】＆TEAMも登場！豪華出演者ら
同イベントは、K-POPおよび合同コンサートとして史上初となる国立競技場開催となった。今回は、疑似ライブ配信に一部の未公開楽曲パフォーマンスを追加した『2025 Music Bank Global Festival in JAPAN』ロングバージョンとしての配信となる。
出演アーティストは、世界的な人気を誇るStray Kidsをはじめ、独創的な世界観で人気を集めるTOMORROW X TOGETHER、K-POP男性グループとして最速での東京ドーム公演が2026年に決定しているRIIZEなど、2025年に活躍したトップアーティストたち。さらに、&TEAM、NCT WISH、NiziU、NEXZのほか、ATEEZ、ITZY、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ILLIT、Hearts2Hearts、U-KNOW（TVXQ!）、IVE、CORTISなど、多ジャンル・多世代にわたる豪華アーティスト約20組が集結した。
両日ともにMCを務めたのは、チャン・ウォニョン（IVE）と俳優のイ・ジュニョン。全世界142ヶ国で放送され、25年以上にわたり愛され続けている音楽番組『Music Bank』の年末特別版にふさわしい、壮大なスケールのステージが繰り広げられた。
なお、日韓国交正常化60周年記念SPECIAL GUESTの出演部分に関しては、配信がない。
