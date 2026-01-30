『才女のお世話』7月放送開始 PV公開で出演は上村祐翔＆小原好美【コメントあり】
テレビアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』が2026年7月から放送されることが決定した。また、雛子が伊月の前で見せるぐうたら娘姿が可愛らしいティザービジュアルに加え、初のアニメーションが公開となるティザーPVも公開された。
【動画】ヒロインが可愛い！公開された『才女のお世話』PV
また、友成伊月＆此花雛子のキャラクタービジュアル、キャスト情報を公開。友成伊月は上村祐翔、此花雛子は小原好美が演じる。上村祐翔は「伊月がお世話をすることになる雛子を始め、一筋縄ではいかないヒロインたち、彼女たちを支えるキャラクターそれぞれの個性が爆発しています！」、小原好美は「雛子はいつもしっかりしたお嬢様と思ったら実は…？というギャップだったり、きゅんときたり焦ったかったり、色んな魅力ある本作」とコメントが寄せられた。
■イントロダクション
「私、このひとが欲しい」
だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。
日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。
表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――
名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……
ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。
■スタッフ
原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：みわべさくら
漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）
監督：森下柊聖
シリーズ構成：吉永亜矢
キャラクターデザイン：川島尚
音楽：田渕夏海、中村巴奈重、栗原真葉
音響監督：高寺たけし
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
