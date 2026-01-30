薮宏太＆橋本良亮、久々共演に期待高まる 『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』最速ビジュアル公開
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が、6月14日の東京・パルテノン多摩の公演を皮切りに、6月に仙台・名古屋、7月に岡山・大阪、7月から8月に東京・有楽町よみうりホールで上演されるミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』に主演することが決定した。共演の橋本良亮（A.B.C-Z）との最速ビジュアルおよび第2弾キャストが解禁された。
【写真】まるで絵本の王子様！カラフルな衣装を身にまとった薮宏太
人気ミュージカル『エビータ』『ライオンキング』などの作詞を手がけたティム・ライス氏と、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー氏がキャリア初期に初めてタッグを組み生み出した今作は、両巨匠の原点ともいえる作品。
旧約聖書「創世記」に登場する「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちた主人公ジョセフの人生を、全編音楽でつづるミュージカル。ロック、バラード、シャンソン、カントリー、ロカビリーなど、多彩な音楽ジャンルで構成され、数奇な運命をたどるジョセフの人生を鮮やかに描き出す。
今回、2022年の日本初演に引き続き、本作の主人公・ジョセフ役に薮、ナレーター役（Wキャスト）に日本初演より続投のシルビア・グラブ、初出演の清水美依紗、ファラオ役として新たに橋本が加わることがすでに発表されていた。
さらにジョセフの父・ジェイコブ役には三田村邦彦が決定。12人兄弟の父親として家族をまとめる。エジプトの大富豪・ポティファー役に『ジョセフ』初演で兄弟の中のナフタリ役としても出演した大山真志、ジョセフの兄・ジュダ役には秋沢健太朗、ジョセフの弟・ベンジャミン役に東島京が起用された。
1月下旬には出演者のスチール撮影も行われ、初演以来となるレインボーカラーの“ドリームコート”をまとった薮は、さすがのコートさばきで次々に華麗なポーズを決める。初めてファラオの姿になった橋本は、王者の風格でエレキギターをかき鳴らし、ライブ会場さながらの姿で撮影を終えた。キャスト陣のふん装写真を使用したメインビジュアルも鋭意制作中とのこと。
撮影では、久々の共演だという薮と橋本が出会う一幕も。橋本は「宏太が一人で主演を張っている舞台を生で観るのが、初めてなんです。隣で見られるのも楽しみですし、どんな感じで稽古に挑んでいるのか、すごく楽しみ。初演の映像を観たら、俺が知っている宏太じゃなかった！」、薮は「はっしー(橋本)もいろんな作品に挑戦して、いろんなものを吸収していると思うから、久々にステージの上での姿をがっつり見られるので、すごく楽しみ」と互いに共演に期待している様子。
作品の先輩である薮からは「ファラオのところしか歌わないと思ってるでしょう？この作品、他にもかなり歌う部分があるんです。覚えること、たくさんあるから！」と橋本にアドバイス。橋本は「頑張ります。歌は大好きなので」と応じつつ、「宏太の歌声、大好きなんです。宏太が小さい頃から、テレビの前でずっと見て『かっこいいな』と思っていました。一緒にできるのは大きなことなので、負けないように頑張りたいと思います」と意気込んでいる。
