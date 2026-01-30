サカナクション、加藤浩次初監督ドラマ主題歌「いらない」2・11配信 アートワークは「怪獣」に続く“新たな文字”
サカナクションが、新曲「いらない」を2月11日に配信リリースすることを発表した。
【写真】「まるで入団会見…」“夢がかなった”山口一郎
同作は、ボーカル＆ギターの山口一郎と親交の深いタレント・加藤浩次が初めてドラマ監督を務める作品『こちら予備自衛英雄補?!』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ドラマの放送開始とともにSNSを中心に大きな話題を呼んでおり、ファン待望のリリースとなる。
ジャケットアートワークは、昨年リリースされた話題曲「怪獣」に続き、アートディレクター／グラフィックデザイナーの平林奈緒美氏が担当。「怪獣」では“活版印刷”という古い印刷手法が用いられていたが、「いらない」では、現代的な手法によって新しい文字が生み出される過程を視覚化。過去と現在、異なる文字の在り方を通して、サカナクションが描く異なる楽曲のベクトルをアートワークにも反映している。
リリースを記念し、2月10日午後10時より山口一郎のYouTubeチャンネルにて『「いらない」リリース記念歌唱生配信』の実施も決定。「いらない」が初披露される予定で、ファン必見の配信となりそうだ。
また、Pre-add／Pre-saveキャンペーンも展開されており、参加者にはオリジナルビジュアル壁紙がプレゼントされる。
昨年、各ランキングを席巻した「怪獣」のリリースから約1年、サカナクションのさらなる活躍に注目が集まる。
