『クジマ歌えば家ほろろ』4月放送開始 豪華な追加キャスト3人発表
アニメ『クジマ歌えば家ほろろ』が、2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xほかにて放送されることが決定した。U-NEXT、アニメ放題ほかにて配信開始となる。
【画像】豪華キャストが演じる『クジマ歌えば家ほろろ』キャラ設定画
あわせて、鴻田家大集合のキービジュアルを公開。今回のビジュアルでは、クジマ、鴻田新、そして本日解禁となった鴻田家の面々が描かれており、みんなで流しそうめんをしている1シーンが描かれている。原作ファンにはお馴染みのシーンをモチーフにしており、やわらかな笑みを浮かべる新や両親、やれやれといった表情の兄・英が印象的なイラストに仕上がっている。
さらに、第2弾キャラクター&キャスト情報として、鴻田英は阿座上洋平、鴻田みよしは白石涼子、鴻田正臣は野島裕史が演じる。
■キャスト
クジマ：神月柚莉愛
鴻田新：村瀬歩
鴻田英：阿座上洋平
鴻田みよし：白石涼子
鴻田正臣：野島裕史
