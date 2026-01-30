¡ÚÀ¾Éð¡ÛÂæÏÑ¤ÇHR¡õÂÇÅÀ2´§¤ÎÎÓ°Â²Ä¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÀï¤Ç¤âHRµÏ¿¡¡WBCÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÌ¤Äê¤âÆüËÜÀï°Õ¼±¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×
Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤éÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎÓ°Â²ÄÁª¼ê¤¬30Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓÁª¼ê¤Ïº¸Åêº¸ÂÇ¡¢¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿³°Ìî¼ê¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï73¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤ÏÃæ¼´¤ò¤Ä¤È¤á¡¢2020Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓÁª¼ê¤ÏNPBÄ©Àï¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼éÈ÷¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÈÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÏÄ¹¤¤´Ö¸òÎ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÂæÏÑ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆþÃÄ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤ÏÆüËÜÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿ÎÓÁª¼ê¡£3·î³«ºÅ¤ÎWBC¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WBC¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜÀï¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¹ñÆâ¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤ ·ò¹¯¤Ç¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£