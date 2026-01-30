ゆりやんレトリィバァ初監督作『禍禍女』清水崇×好井まさおも参戦 劇中に「怪談を浴びる会」も登場
芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど、多方面で活躍してきた ゆりやんレトリィバァが、長編映画監督に初挑戦した『禍禍女』が2月6日より劇場公開される。本作に、Jホラー界の巨匠・清水崇と、怪談師としても知られる芸人・好井まさおが出演していることが明らかになった。さらに、好井が運営する人気YouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」が、作中に“丸ごと”登場するという異色の仕掛けもあるという。
【動画】映画『禍禍女』“禁断”のクリップ映像
清水といえば、『呪怨』、『犬鳴村』、『樹海村』『あのコはだぁれ？』などの代表作で知られ、「日本ホラー映画大賞」で、ゆりやん監督とともに選考委員を務めるつながりのある人物。
清水は「ゆりやん監督は、おそらく青春期に形成されたであろう人間観察のしっかりした土壌をお持ちなので、人間の愚かな部分、面白い部分……というのを（“毒素”含めて）いじるのがお好きだし、上手いと思うんです。映画畑出身でない彼女独自の“純粋さ”も“毒”も含んだ世界観があふれた作品です！」と、本作にエールを送る。
一方、好井は本作について、「まず、面白そう！って思いました。無茶苦茶才能ある芸人だし、人間的にも面白い部分がいっぱいある。そして、作ってるものが面白い人だから、ホラー作品に手を出してくれるのは、いちファン、いち芸人として『絶対に関わりたい！』と思うくらい、めちゃくちゃ興味ありました」と、振り返る。
完成した映画については、「めっちゃ面白い！人間の怖さもあるし、心霊としての怖さもしっかりあるのがキモ」と絶賛し、ゆりやんの監督としての手腕に太鼓判を押した。
本日（1月30日）午後8時に、YouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」にて、ゆりやん監督が登場する動画が公開予定。ゆりやんは、2023年10月にもゲスト出演したことがあり、自身の体験を怪談として大真面目に語り、ファンの間で「神回」と称されている。新たな「神回」となるのか、内容が注目される。
