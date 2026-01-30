4月から新生活が始まる時期となります。

今どきの10代、20代の若者はどんな基準で部屋や家電を選んでいるのか。令和の1人暮らし事情に迫りました。

家賃・広さ・設備？

熊本市中心部の下通アーケードで、10代・20代に、部屋選びで重視することを聞きました。

大学生「広さ、きれいさを気にする」

社会人「インターネット無料は当たり前」

社会人「防犯面。物騒なニュースが多いから」

時代と共に若い世代の声は変化します。「部屋探しのプロ」も、近年は家賃より設備を重視する声をよく聞くと言います。

明和不動産賃貸事業部 松岡拓也エリアマネージャー「セキュリティや設備のグレードを重視する学生が増えました。オートロックやインターネット無料も当たり前に近くなってきている。少子化などの時代背景もあって、子ども1人にかける金額が変わってきている」

では、設備が充実した物件とはどのような部屋なのでしょうか。

「浴室乾燥機」が防犯の効果も

熊本大学近くの人気物件に案内してもらいました。この部屋は、オートロックとモニター付きインターホンがついて家賃は約5万円です。

松岡エリアマネージャー「誰が来たか分かるので、セキュリティ上で安心できるポイント」

さらに浴室には「浴室乾燥機」がついています。

松岡エリアマネージャー「浴室乾燥機が設備として入っているので、洗濯物を乾かすのも便利です」

洗濯物を外に干さずに済むため、防犯効果を高めるメリットもあります。

宅配ボックスや、どんな人が配達したのか分かる「スマート置き配」にも対応していて、初めての1人暮らしにもオススメの物件だということです。

松岡エリアマネージャー「譲れない条件をしっかり持つと、 部屋探しはしやすくなると思います。内見は3、4件くらいがちょうど良い」

部屋が決まったら、次に必要になるのが家電です。

壁や天井がスクリーン代わりに

冷蔵庫、洗濯機といった生活家電は今も昔も必需品ですが、今どきの1人暮らしで人気なのが小型のプロジェクターです。

部屋の壁や天井がスクリーンとして活用でき、3万円を下回る商品も登場しています。

ビックカメラ 高原信太郎さん「テレビを自宅に置かなくてもネットで動画を見られれば良いというお客様が比較的います。白い壁や白い天井があれば大丈夫です」

まだまだテレビの需要はあるものの、プロジェクターの売れ行きは右肩上がりです。

この他、ロボット掃除機も売れているということで、「おうち時間を快適に過ごすこと」も欠かせないキーワードになっています。

家電が揃ったら次は生活用品。初めての自炊にピッタリなグッズがありました。

電子レンジ調理器で手軽に自炊

ハンズ 松本詩帆さん「電子レンジ調理器は、おかずなどの魚を焼く用と、ご飯、カレーなどの汁物も調理できる商品」

火を使わずに調理でき、洗い物が少なく済むのも好評のようです。

そして、便利な掃除グッズも。

松本さん「洗剤を使わなかったり、少量の洗剤だったりで、さっと使えるスポンジです。これでささっと掃除ができる」

水だけで汚れを落とすスポンジなど、1人暮らしでは「手軽さ」というのもポイントです。

新生活への期待は高まる一方ですが、気になるのが生活費です。

生活費は上昇傾向に

大学生協の連合会の調べでは、大学生の1人暮らしにかかる1か月の生活費は、この5年で約1万円上昇しました。

2020年 12万1180円

2021年 12万5040円

2022年 12万3630円

2023年 12万7500円

2024年 13万1710円

物価上昇が続き、今では13万円を超えています。となれば、生活費を削るなど工夫が必要です。「節約のプロ」にポイントを聞きました。

節約アドバイザー 和田由貴さん「固定費は毎月一定額かかるので、そこを節約すれば、その月だけではなく、次の月も、その次の月も、ずっと継続して節約できる」

電気代や携帯電話代のほか、サブスクなど固定費の見直しがカギを握ると言います。

和田さん「コメだけは炊けるようになっておくと良い。コメを自分で炊いて、おかずだけを買ってきた方が安く済む。家でごはんを炊いていると思うと、何もないから外食という選択が少なくなる」

自炊が苦手という人も、コメだけは家で炊くと節約に繋がります。

和田さん「食費にしても光熱費にしても、この枠があるから、この枠からはみ出さないようにしようと計画的に使うのを意識すると良い」