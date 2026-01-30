元NMB48でタレント・モデルの吉田朱里さんが自身のインスタグラムを更新。

第一子出産を報告しました。

【写真を見る】【元NMB48・吉田朱里】第一子出産を発表 「元気な女の子を出産しました」「これまでと変わらない私も、新しい自分も 発信していきたいなと思っております」





吉田さんは、「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と第一子となる女の子を出産したことを報告。続けて、「妊娠発表から、出産に至るまで ファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき 無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」とファンや関係者への感謝の気持ちを綴っています。









さらに「慣れないことだらけですが 自分らしく家庭とお仕事を両立させながら これまでと変わらない私も、新しい自分も 発信していきたいなと思っております」と今後の活動に対する向き合い方や意気込みを語り、「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と締めくくっています。









【担当：芸能情報ステーション】