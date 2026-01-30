☆初出場＆最多出場 初出場は帝京長岡と高知農の2校で、ともに春夏通じて初聖地。初出場2校は戦前の41年以来85年ぶりと珍しい。一方、最多出場は中京大中京の33度目。以下熊本工22度、東北21度と続く。

☆連続出場 春夏連続出場は花巻東、山梨学院、横浜、東洋大姫路、高川学園、神村学園、沖縄尚学の7校。また、山梨学院は昨年の敦賀気比以来の春5年連続の出場となる。

☆久しぶり 都道府県別では新潟勢が14年日本文理以来12年ぶり、令和では初の選抜。学校別では長崎西が75年ぶり、高川学園44年ぶり、崇徳33年ぶり。長崎西の75年ぶりは選抜では15年松山東＝82年ぶり、24年田辺＝76年ぶりに続く3番目のブランク出場。

☆アベック出場 新潟、兵庫、滋賀、長崎の4県。新潟勢は11年以来15年ぶり2度目、一般枠2校は県勢初。

☆私立優勢 私立28校で四国、九州以外はオール私立。公立校は21世紀枠2校を含め4校。公立4校は1927年、24、25年の5校を抜いて史上最少。また、1924年の第1回から続いていた近畿地区の公立校出場は97大会連続でストップした。

☆前年V校 前年優勝の横浜が2年連続18度目の出場。前年V校の出場は4年連続。春連覇は第一神港商（29、30年）、PL学園（81、82年）、大阪桐蔭（17、18年）と過去3校が達成。

☆夏V校の出場 昨夏Vの沖縄尚学が2年連続9度目の出場。前年夏V校の選抜出場は23年仙台育英以来3年ぶり。夏春連覇は過去に広島商（30夏→31春）、中京商（37夏→38春）、法政二（60夏→61春）、池田（82夏→83春）の4校が達成。

☆V経験校 春夏どちらかで優勝は11校、春夏ともにVは横浜、帝京など5校。甲子園の決勝経験校は20校と強豪がそろう。