「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

神宮枠で滑り込みとなった沖縄尚学のエース・末吉良丞投手は「出れるか分からない状況だったので選んでもらえてうれしい」と笑みを浮かべて語った。

昨秋の九州大会準々決勝で神村学園に敗れた。だが明治神宮大会で九州大会王者の九州国際大付が優勝したことで、５校目の枠が生まれた。

校名が呼ばれたときには表情が硬かった左腕。「やっぱり負けてしまっていたので。選ばれて嬉しかったんですけど、期待はしていなかったんで衝撃は少なかったです」と率直な心境を明かした。今オフはウエートトレでパワーアップを目指し「ベンチプレスの重量などは上がったりしている。今は１０５キロくらい」という。

最速は１５０キロだが「状況、状況で打ち取ったり三振取ったり、オンオフのピッチングが持ち味。自分がチームを勝たせるようなピッチングをしたい」と語り、「夏優勝して選抜に選んでもらって。夏春連覇をできるのは自分たちだけ。優勝目指して頑張りたい」と意気込んだ。

昨夏の全国Ｖから新チームとなって甲子園へ戻る。「挑戦者の気持ちでいきたい」と左腕。対戦したい高校を問われると「横浜高校さん、大阪桐蔭さんと対戦したい。横浜高校さんには去年負けていて、世代を代表する投手がいる。大阪桐蔭さんは高校野球の王者というイメージ。対戦してみたいです」と力を込めていた。