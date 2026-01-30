26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、今季からヘッド兼チーフバッテリコーチを務める光山英和コーチ、チーフ内野守備走塁コーチを務める松山秀明コーチについて言及した。

同番組に出演した野村弘樹氏が「松山さんがロッテに来たのは嬉しかった。後輩が監督になるところで、松山さんが来て、支えてあげる。松山さんも熱い方ですから、これまた楽しみですよ」と喜ぶと、サブロー監督は「現役の時からコーチとして来られて、僕の偉大な先輩ではあるんですけど、気さくに話していただけて、今では普通に友達と言ったらおかしいんですけど、それに近いような感覚で、なんでも言い合える中なので、今回助けていただきたいとお願いしました。ベンチで野手を総合的に見る」と明かした。

サブロー監督は光山コーチについては、「僕は新米なので、助けていただけるような形でやってもらったんですけど、全て任せられる人なので、信頼しています」と全幅の信頼を寄せる。野村氏が「サブロー監督がバッテリーだったり、チーム全体だったり、目の届かないところが一番と言うところですかね」と疑問を投げかけると、サブロー監督は「僕が弱いところなので。経験豊富な2人に来ていただいて。あとは若い西岡だとか、勢いのあるまとめられる方も2人いて、僕はすごいやりやすい環境なので、あとは選手のやりやすい環境をどう作ってあげるかが僕の仕事かなと思います」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』