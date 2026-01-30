上白石萌歌、個性豊かな「直筆プロフ帳」公開に「選曲がシブくて最高」「文字まで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の上白石萌歌が1月30日、自身のInstagramを更新。NHK総合『あさイチ』（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演した際のオフショットを公開し、直筆プロフィール帳が話題を呼んでいる。
【写真】25歳美人女優「カラオケBest3」「わたしの推し」激シブと話題のプロフ帳
上白石は「あさイチプレミアムトーク、ありがとうございました！」とつづり、自身の手書きプロフィールを拡大したものを手にしたオフショットを投稿。番組内で、プロフィール帳が趣味と明かした上白石。自身のプロフィール帳には「カラオケでよくうたう」Best3として、山口百恵の『プレイバックPart2』、井上陽水の『リバーサイドホテル』、荒井由実の『まちぶせ』といった曲が並んでいる。
また、「わたしの推しは」という欄にはデイヴィット・ボウイと記されており、個性が凝縮された内容となっている。
この投稿に、ファンからは「選曲がシブくて最高」「文字まで可愛い」「個性が爆発してる」「朝から笑いました」「内容が濃すぎて二度見した」「宝ものが家族にほっこりした」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、こだわり炸裂の「直筆プロフィール帳」を公開
◆上白石萌歌の直筆プロフに反響
