根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）には大井競馬からサントノーレ、フェブランシェ、ネオトキオの３頭が出走。その中で騎手としてはただ一人、大井所属としてネオトキオ（牡６歳、大井・小林＝荒山勝徳厩舎、父キズナ）とのコンビで、ＪＲＡに初参戦するのが安藤洋一騎手（３６）＝大井・藤田輝信厩舎＝だ。３０日には大井２Ｒのエクセレンティ、５Ｒのジャスティンアローで２勝を挙げ、自ら勢いをつけた。

２４年にキャリアハイの６７勝を挙げ、自厩舎のフェルディナンドで東京プリンセス賞を制し重賞初Ｖ。さらに昨年はリンゾウチャネルでスパーキングサマーＣを制すなど荒山勝厩舎所属馬で１６勝。「荒山先生に乗せてくださいとお願いして、小林トレセンにも行くようにして、乗せてもらったのがリンゾウチャネルでした」と安藤洋が振り返るように、２２年の勝島王冠で１２番人気ながら２着に導き、以降、徐々に乗り鞍が増え、躍進目覚ましいなかでのＪＲＡ初挑戦に「東京競馬場は訪れるのも初めてですけど、現役の騎手である以上、乗ってみたいという気持ちはありました。ただ、どこに行ってもやることは同じですから」と気負いは全くない。

ネオトキオとは初コンビこそ４着だったが、以降の８戦はオール連対。昨年は４勝を挙げ充実一途だ。「１２００メートルでも結果は出ているけど、１４００メートルの方がより合っているし、直線が長いのもいいですね」と舞台に不安はない。

父は笠松からＪＲＡに移籍し、活躍した“アンミツ”こと安藤光彰元騎手。“アンカツ”こと安藤勝己元騎手は伯父にあたる。「以前は父に泣き言を話すこともあったけど、その時によく『頑張れ、やるしかない』と言われた言葉が今でも心に残っている。ここぞという時の気持ちの強さが大事だし、馬にも伝わると思う」と闘志満々。２Ｒフロステリオン、４Ｒアイアムイチバン、６Ｒペネトレイトゴーを含む４鞍で全力を尽くす。