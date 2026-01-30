日本ラグビー協会は３０日、将来の日本代表選手育成を目的とした「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤ プログラム２０２６」の参加選手を発表。ＳＯとして、京大医学部の３年生、大鶴誠（じょう）がメンバー入りを果たした。協会によれば、大鶴は一般公募による選出。日本の最高学府から桜戦士が誕生する可能性が出てきた。

京大ラグビー部によれば、大鶴は兵庫の難関、灘高出身。高校時代もラグビー部で、１７６センチ、９０キロの１０番だ。プロフィールには「ラグビーをするために京大に来た」とあり、将来の夢は「日本代表」。タレントスコッドはエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）主導の下、日本代表スタッフによるトップレベルのトレーニング、コンディショニングプログラムが実施される。期間は２月から２７年１月までで、２３歳以下の選手３５人が参加する。

日本協会によれば、一般公募には約３０人が応募。大鶴を始め、プロップの中尾優人（東海大）、フランカーの山根風雅（九州共立大）はトレーニングスコッドとして選出された。応募には、ＢＫであれば立ち幅跳び２６０センチ以上、５０Ｍ走６秒５以下など高いハードルがあり、自己ＰＲ動画（３分以内で自分の強み）を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅの限定公開にアップ。ＵＲＬを提出するなど条件があった。ジョーンズＨＣを始めとする日本代表スタッフが試合映像などを確認し、選出したという。

今プログラムには、今季大学日本一となった明大の司令塔、伊藤龍之介（３年）や準優勝の早大からＷＴＢ田中健想（２年）ら将来の代表候補がズラリ。２〜３月に合宿を行い、このスコッドからＵ２３日本代表が編成される。