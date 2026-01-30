30日の県内は各地で氷点下を記録する厳しい寒さとなりました。浜名湖では旬を迎えたカキの水揚げが最盛期を迎え、伊豆では河津桜が咲き始め、凍える気候の中にも春の足音が聞こえ始めています。



30日朝、真っ白な雪化粧をした富士山。その麓にある御殿場市の公園では池が凍る様子も。気温はというと…。



（記者リポート）

「午前7時の御殿場駅です。温度計は－4℃を示しています。」





寒い中での通勤・通学それぞれの防寒対策で駅へと向かう人の姿がありました。（神奈川から）「手が冷たくて、身にこたえます。」（神奈川から）「最近ずっと寒いですね。朝起きれないので、エアコンのタイマーで温かくしてから起きる様にしています。」（御殿場市民）「ズボンの下にタイツを履くのと、マフラーを巻くぐらい。あとは気合で乗り切っています。」30日の県内の最低気温は、井川で－6℃、御殿場で－5.2℃。市街地でも静岡で－0.4℃ となり、県内18の観測地点中11地点で氷点下となりました。そんな厳しい寒さの中、こちらは日の出まもない午前7時、漁師町の風情が残る湖西市新居町では…。（記者リポート）「きょうも時折強い風が吹き、体の芯から凍える寒さです。そんな中、旬を迎えているのがカキ。いま水揚げされた船が戻ってきました。」船からあげられたのは収穫したばかりの浜名湖特産・養殖カキです。さっそくカキの汚れを落とし、殻をむく作業が行われていました。冬に旬を迎える浜名湖のカキ。寒さには慣れている漁師たちですが…。（新居カキ組合 長谷川欽造組合長）「かなり風が吹くと波が立って船が揺れてカキ場に入っていくと、まだ船が揺れて。カキを水揚げするのも一苦労する場面がある。寒さは何とかなります。でも風は嫌です。寒いけれど、やらなければ仕方ないという使命感でやっています。」今シーズンは浜名湖の一部でプランクトンが発生し、やや小ぶりだといいますが、この寒さで身が大きくなることを期待していました。そのカキを使った冬の味覚が…。（店員）「牡蠣カバ丼のお客さま～。」浜名湖特産のカキをかば焼きのタレで味付けした冬限定の名物「牡蠣カバ丼」です。（客）「大きい！すごい！びっくり！大きくて…」「（Ｑ．いかがですか？）おいしい！幸せだよ」仕事の休みをとって千葉県から来たという人は…。（千葉から来店）「最初出てきたときに“あっ大きいな”って思いました。シーズンも限られるので、ぜひ浜名湖で食べようかなと思って来ました。」一方こちらは静岡市。市街地の朝の様子は…。（徳増ないるキャスター）「静岡市役所前の気温は1℃を示しています。午前7時を過ぎて、朝日がさしてきました。この日が昇って、温かくなりますように。」防寒対策は必須ですが、太陽の光が通勤ラッシュの人たちに少しだけ温かさを与えていました。そんな中、駿府城公園では元気よく吠える犬が…。「（Ｑ．ワンちゃんこの寒さどうですか？）ちょうどいいみたいですよ、このぐらいが。きょう元気だね。寒さに犬は強いですね。」しかし飼い主はというと…。「ことし一番寒いですね。」一方、（徳増ないるキャスター）「静岡市内を流れる安倍川ですが、きょうは見渡す限り水がありません。瀬切れが発生しています。」1月に入ってまだ、まとまった雨がなく安倍川では水の流れが途切れる「瀬切れ」が発生しています。全国各地で水不足が懸念され、乾燥も気になる中で、恵みの雨が待ち遠しいところです。そんな中、伊豆・河津桜の名所では、少しずつ花が咲いているようです。河津川沿いの桜並木の木々たちは、凍えながらも着々と花を咲かせる準備をしています。（観光客）「咲き始めていますね」河津には様々なところに桜の木がありますが、河津桜の原木ではより多くの花が咲いている部分が…。（観光客）「宿の方に原木の状況を聞いたら、1～2割咲いていると言っていたので撮りに来た。」訪れた人もベストポジションを探し、しっかりと写真に収めていました。県農林技術研究所によると、今回の寒波の影響は少なく、2月上旬には二分咲きになるということです。伊豆の早春を告げる河津桜まつりは2月7日から始まる予定です。