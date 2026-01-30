元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。会社を設立したことを発表した。

「このたび、姉妹二人で会社を設立し、河西智美は代表取締役社長兼CEO 姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出しました」と発表。

会社について「会社名は株式会社To Charlotte 私たちが大切にしていきたいテーマは、Femness（Feminine & Wellness）女性の美と健康に、静かに、丁寧に向き合うこと。年齢やライフステージ、その時々の心と身体の変化に寄り添いながら、『自分らしく美しく在ること』を支えられる存在でありたいと思っています」と説明した。

さらに「姉・愛美が、第二子を授かりました 女性として、母として重ねていく時間の中で、心と身体の変化と向き合うことの意味を、

あらためて深く感じています」とも報告した。

河西は2013年にAKB48を卒業。18年に俳優の小山圭太とにミュージカル「ピーターパン」の共演で知り合い、19年の同公演後に本格的な交際に発展し、21年5月に結婚。22年6月に長女の出産を報告した。