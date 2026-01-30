佐久間大介、来世もSnow Manに会いたい「また集まれそうな気がする」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が30日、都内で行われた映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念初日舞台あいさつに共演の三森すずことと登壇した。
今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。
物語の内容にちなみ、“来世に持っていくとしたら？”と聞かれた2人。三森が「友だち」と回答すると、佐久間は「ものとなると難しい。僕もやっぱり来世もSnow Manのメンバーに会いたい。名前が変わって違うことやってるかも。9人で…」と想像をめぐらせ「また集まれそうな気がする」とグループへの愛をのぞかせた。
この日は観客とともにドレスコード“赤”の衣装を身につけ、特別演出として、蛇窪神社に受け継がれる「白蛇舞」を鑑賞した。圧巻の演舞に「すごお！」と息を呑んだ2人。佐久間は「神々しすぎて近づけないですもん。やっぱり、清められる感じがします。大ヒットにつながるような勢いを感じられた」と感動し、実際に三森は蛇窪神社に行って大ヒットを祈願したことも報告していた。
