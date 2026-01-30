MLB・メッツは日本時間30日、元ドジャースの捕手オースティン・バーンズ選手とマイナー契約を結んだことを発表しました。

バーンズ選手は2015年のメジャーデビュー以来、ドジャース一筋でプレー。守備のスペシャリストとして長いキャリアを築き、強力なブロッカー、ピッチフレーミング(捕球の仕方により審判にストライクと判定させる技術)、そして投手への対応力で高く評価されてきました。さらに非公式ではありますが、3度のサイ・ヤング賞を獲得したクレイトン・カーショー投手の専属捕手を務めるなど常勝軍団ドジャースの投手陣を支えてきました。

しかし2025年5月20日にDFAとなり退団。その後、6月27日にサンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約を結びますが、8月1日には再びDFAで退団となっていました。

そして今回メッツとマイナー契約。春季キャンプへの招待も発表されています。バーンズ選手が今季開幕ロースター入りできれば、千賀滉大投手とバッテリーを組む可能性もあり、今後の活躍に注目です。