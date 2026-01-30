スーパーで野菜の摂取を呼び掛けるイベント 野菜不足を測定する装置も登場！ 買い物客が楽しみながら食生活を振り返る 秋田市
秋田市のスーパーで野菜の摂取を呼び掛けるイベントが開かれました。
会場には、普段どれだけ野菜を摂れているか測定できる装置も用意され、買い物客が楽しみながら日ごろの食生活を振り返りました。
イベントは、大手食品メーカーの味の素とカゴメ、それに県内のスーパーが共同で企画しました。
1月31日は、数字のごろ合わせで「愛菜の日」。
また、店内に用意されたのが手のひらの皮膚の色素を読み取り、野菜の摂取状況を測定する装置です。
最も低いレベル1から最高の12まで、普段どれくらい野菜を摂れているか把握することができます。
理想のレベルは7以上です。
関向アナウンサー
「手をかざしてみます。…お、測定中です」
測定に必要な時間はわずか15秒ほど。
関向アナ
「はっ！6.6！」
味の素 古谷昂太郎さん
「そうですね数字としては6.6になりますので…」「目標量の7～9まではもう少し あとひと頑張りで」「あとひとつ副菜を増やしていただくとか、あと少し野菜を増やすような頑張りをしていただければ目標量には十分達するかなと」
国は1日350グラム以上の野菜を摂ることを目標にしています。
しかし、2023年の日本人の平均摂取量は目標を100グラム近く下回っています。
普段はなかなか数値で見られない野菜の摂取量。
買い物客は測定を楽しみながら日ごろの食生活を振り返りました。
買い物客
「いつも野菜食べてる割りには少ないなって思ってます」
関向アナ
「数字何でした？」
買い物客
「7.6」
関向アナ
「すごい！普段から野菜食べてます？」
買い物客
「野菜しか食べないから。ふふふ」
野菜ジュースを無料で提供するコーナーも設けられ、測定後にさっそく野菜不足を補う人もいました。
関向アナ
「今の季節、野菜の取り方のおすすめは」
古谷さん
「やはり鍋で、野菜も取れて体もあったまって、心も体も健康になるかなと思いますので。いま鍋のレシピお勧めです」
このイベントは、「愛菜の日」の31日も、秋田市のいとく新国道店で開かれます。