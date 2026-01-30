福山雅治、“仕事に熱すぎる”自身を支えるスタッフに感謝「本当に大変だと思います」

1月30日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、福山雅治がVTR出演。仕事に没頭している時の自身について語った。

【関連】福山雅治「ある年齢になると…」日々の小さな“ウソ”を語る「いないと思ってるんですよ」

今回番組では、自身が監督を務めたライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』が2月6日に公開される福山にインタビューを実施。

この中で、タイトルに入っている“月光”にちなみ、自身は太陽のような人、月のような人、どちらのタイプか？と聞かれると、福山は、「あれやりたい、これやりたい、このライブがやりたいとかってなるとその時の熱量やエネルギーっていうのは相当高いものを発生させてると思うんですね。それはある種の太陽だと思うんですけども」と、“太陽タイプ”だとコメント。

続けて、「近くにいる人は近づけば近づくほど焼け死ぬんじゃないかと。その高い熱量で」と冗談まじりに話しつつ、「（地球は）第3惑星にあるから程良いんですけども水星・金星の辺りは生き物いませんからね」「近くで一緒に仕事してくれてるスタッフの皆さんは本当に大変だと思います。いつもありがとうございます！」と感謝していた。