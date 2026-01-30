ディオール 2026年春夏 オートクチュール──「かたちの文法」がひらく、身体と衣服の新たな関係
ディオールは、2026年春夏 オートクチュール コレクションを通して、衣服における「かたち」の意味を根源から問い直します。今季の試みは、装飾性や象徴性を超え、オートクチュールを構造、身体、造形の関係性として再定義するものです。
© ADRIEN DIRAND / Courtesy of DIOR
本コレクションの根底にあるのは、「Grammar of Forms（かたちの文法）」という視点。衣服は単なる視覚的表現ではなく、身体を包み、支え、動きとともに変化する立体的な存在であるという考え方です。ディオールは、クチュールが持つ本質的な構築性に立ち返りながら、現代における身体との関係性を丁寧に編み直しています。
Courtesy of DIOR
シルエットは、彫刻的でありながら過剰な誇張を避け、身体のラインと自然に対話します。曲線と緊張感のある直線、量感と空間、柔らかさと張り。そのいずれもが、感覚的でありながら高度に計算された構造のもとに成立しています。クチュールならではの技術は、目に見える技巧として誇示されるのではなく、衣服の内側に静かに息づいています。
Courtesy of DIOR
今季のコレクションと呼応するかたちで展開される展示「Grammar of Forms」では、衣服と造形の関係がより広い文脈で提示されます。そこでは、衣服だけでなく、器や彫刻といった立体物を通して、「かたち」がいかに身体的な感覚と結びついてきたかが浮かび上がります。
Courtesy of DIOR
とりわけ重要な対話者として位置づけられているのが、陶芸家マグダレン・オドゥンドの存在です。彼女の作品は、身体を「器（ヴェッセル）」として捉え、内と外、重さと空虚、触覚と視覚のあいだにある緊張関係を探り続けてきました。その造形思想は、ディオールのオートクチュールが向き合う身体性と深く共鳴しています。
Courtesy of DIOR
ディオール 2026年春夏 オートクチュールが提示するのは、完成された形式ではありません。むしろ、かたちが生まれ、身体と関係を結び、意味を獲得していくその過程そのものです。衣服を通じて、身体をどう捉え、どう生きるのか。クチュールは再び、思考の場として立ち上がっています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
© ADRIEN DIRAND / Courtesy of DIOR
