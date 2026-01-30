米Ｇ１・ケンタッキーダービー（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）で最有力候補に挙げられていた２歳王者のテッドノフィー（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎、父イントゥミスチーフ）の故障による戦線離脱が２９日、所有するスペンドスリフトファームの公式ホームページで発表された。

全治は９０日ほどで調教開始は５月１日頃からの見通しのため、米３冠初戦への出走は絶望的になった。米３冠は２戦目がプリークネスＳ（５月１６日、ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）、最終戦がベルモントＳ（６月６日、サラトガ競馬場、ダート２０００メートル）だが、ネッド・トフィーＧＭは「私たちの最優先事項は彼の長期的な健康とキャリア。適切な休養と放牧によって、夏と秋には復帰し、レースに出場できることを期待している」とコメントした。

昨年はデビュー２戦目からホープフルＳ、ブリーダーズフューチュリティ、ブリーダーズＣジュベナイルと、３つのＧ１を含む無傷４連勝。２５年のエクリプス賞では最優秀２歳牡馬のタイトルを獲得していた。