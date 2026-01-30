元ＡＫＢ４８の河西智美が３０日に自身のインスタグラムを更新し、ミュージシャンの姉・河西愛美とともに会社を設立したことを報告した。智美が社長兼ＣＥＯに就任したという。

「ご報告」と題して投稿し、連名でコメントを発表。「このたび、姉妹二人で会社を設立し、河西智美は代表取締役社長兼ＣＥＯ、姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出しました。会社名は株式会社 Ｔｏ Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ」と発表。会社について「私たちが大切にしていきたいテーマは、Ｆｅｍｎｅｓｓ（Ｆｅｍｉｎｉｎｅ ＆ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ）。女性の美と健康に、静かに、丁寧に向き合うこと。年齢やライフステージ、その時々の心と身体の変化に寄り添いながら、『自分らしく美しく在ること』を支えられる存在でありたいと思っています」と説明した。

続けて「そしてもうひとつ、私たち家族にとって嬉しいご報告があります。姉・愛美が、第二子を授かりました」と、姉の第２子妊娠を報告。「女性として、母として重ねていく時間の中で、心と身体の変化と向き合うことの意味を、あらためて深く感じています」とつづった。

姉妹ショットをアップし「フランスを拠点に活動する叔父が撮影してくれました」という。「幼い頃から見守ってくれた大好きな叔父に、今の私たちを残してもらえたことを、とても嬉しく思っています。これから、姉妹で、家族で、そして多くの女性とともに。少しずつ、私たちらしい形で歩んでいきます」と思いを記した。

河西は２００６年にＡＫＢ４８の２期生メンバーオーディションに合格しデビュー。同期は大島優子、宮澤佐江ら。１３年に卒業し、女優や歌手として活動している。私生活では新体操講師の小山圭太さんと２１年に結婚し、２２年に第１子女児を出産した。