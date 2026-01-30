まいきち、誕生日にフォトエッセイ発売「めちゃくちゃ号泣しました」 誹謗中傷など“壮絶”過去を告白
インフルエンサー・俳優・モデルのまいきち（21）が30日、都内で行われた1stフォトエッセイ『承認欲求』発売記念イベント取材会に出席した。
まいきちは、2005年1月30日生まれ。中学1年生のときにTikTokを始めると、全国の中高生から熱烈な支持を集め、『第1回 TikTok CREATOR AWARDS』にて優れたコンテンツに贈られる「EXCELLENT CONTENT」を受賞。SNS総フォロワー数220万人を超える。2024年10月よりホリプロに所属。近年は、モデル業や俳優業にも力を入れているほか、ABEMA『ABEMA Prime』にも定期的に出演している。
【写真】ぷくっとほっぺがキュート！ホワイト衣装で登場したまいきち
高校生の頃にはコロナ禍で心内誹謗中傷を浴び、自傷行為やOD（オーバードーズ）も経験した過去を乗り越え、今ではZ世代のカリスマに。本作では、包み隠さず、写真と言葉で、すべてをさらけ出す。
まいきちは、完成したフォトエッセイ発売について「めちゃくちゃ号泣しました」と告白。「どうせわかってくれないと思っていた内容を素敵にまとめていただき、誰かに読んでいただけるなんて、どん底の（高校生の頃の）自分はそんな未来を想像できていなかった」とにっこり。誕生日の発売となり、「一生忘れない思い出だなと思っています」と喜びをかみしめた。
