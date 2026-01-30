ハロー！プロジェクトの公式サイトが30日に更新され、ロージークロニクル小野田華凜（18）、BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU西田汐里（22）、つばきファクトリー小野瑞歩（25）、Juice=Juice川嶋美楓（18）がインフルエンザB型と診断され、31日の広島公演、来月1日の福岡公演を欠席することが発表された。29日にもインフルエンザによるコンサート欠席者が発表されており、罹患者は7人となった。

同サイトで、3人のインフルエンザB型と診断されたことが伝えられ、「Hello! Project 2026 Winter」の31日の広島公演、来月1日の福岡公演を欠席することが発表された。

なお、つばきファクトリー小野田紗栞（24）も「咽頭炎」と診断され、同じく2公演を欠席することが発表された。

ハロプロをめぐっては、29日にJuice=Juice段原瑠々（24）、つばきファクトリー河西結心（22）、BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU江口紗耶（22）の3人がインフルエンザB型と診断され、広島、福岡の2公演を欠席することを発表。インフルエンザが蔓延（まんえん）している。