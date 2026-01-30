ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、庄田多吉を演じている俳優の濱正悟が３０日、同局「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」に登場。今後の庄田についても語り、ファンを喜ばせた。

この日の「ばけばけ」で、庄田はサワにプロポーズするも、サワは庄田のことが「大好き」と認めながらも、自立にこだわり、庄田のプロポーズを断ってしまう。サワが号泣しながらトキに本音を吐露するシーンは多くのファンの涙を誘った。

濱は、サワとそばを食べるシーンで、「もし食べられそうになかったワシが…」といったときに、緊張のあまりかなりの間が開いてしまい「ほぼ、セリフが飛んだに近い状態」だったと振り返った。

また、ヘブンの自宅の縁側で虫の声を聞きながら、トキとヘブンから「好いーっちょん」などとささやかれたシーンについて「バレバレだったと思うんですけど、おトキさんとヘブンさんに『ホントです！』というところまでは台本だったんですけど、本番、なかなかカットがかからず。おトキさんとヘブンさんは結構しかけてくることが多いんですけど『おサワ、好いーっちょん』って言ってきて。お手上げ状態、オーバーキルというか自分でどうしたらいいか分からない状態の顔」と振り返っていた。

最後に視聴者へのメッセージと言われた濱は「庄田多吉、訳あって傷心中です。来週からはヘブンさんと錦織さんと松江中学の教師として頑張りますので、そちらもよろしくお願いします」と呼びかけた。

サワとの結婚のために一度は断った教師に就任すると明言していた庄田だけに、サワにフラれたことで教師就任はどうなるのか？と気をもんでいたネットも多かったが、この教師宣言にネットも「来週も退場でなく松江中学の教師として頑張るって！」「来週から錦織さんと中学校の教員として頑張るとのことなので、そこはちょっと安心」「庄田さん、来週からも出るんだ！良かった！」など安堵（あんど）の声が広がっていた。