【てっさが1円】国産とらふぐのコースやテイクアウトも安くなる 「とらふぐ亭」全店でキャンペーン開催
泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」は、2026年2月9日（月）から「とらふぐ亭祭り」を開催する。
てっちりを注文の利用客に限り、通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で販売する。そのほか、「国産泳ぎとらふぐコース」や「特選白子コース」、「お持ち帰りセット」なども特別価格で提供する。
「とらふぐ亭」は、「ふ（2）ぐ（9）」の語呂合わせから2月9日を【とらふぐ亭の日】と定め、日本記念日協会の認定を受けている。目的は、ふぐ文化の発展だという。
◾️単品メニュー
・国産高級とらふぐ泳ぎてっさ
通常 税込1,408円 →. 1円
（泳ぎてっちり注文で、1人1人前限り）
◾️コース
・国産泳ぎとらふぐコース 通常 7,500円 → 税込6,843円
・金福コース（前日までに要予約） 通常 9,000円 → 税込8,493円
・特選白子コース（数量限定）通常 9,500円 → 税込9,043円
・国産泳ぎとらふぐセット 通常 6,000円 → 税込5,193円
※通常価格は税抜
◾️テイクアウト
・泳ぎてっさ・てっちりセット(鍋用野菜付)
3人前 通常 19,440円 →税込13,580円
2人前 通常 12,960円 →税込8,980円
・泳ぎてっちりセット(鍋用野菜付)
3人前 通常 11,340円 →税込7,880円
2人前 通常 7,560円 →税込5,280円
通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で提供〈開催期間：店舗〉
・開催期間
令和8年2月9日(月)〜2月21日(土)
・開催店舗
「とらふぐ亭」全店
※「泳ぎてっちり（とらふぐ鍋）」を注文の利用客のみ「泳ぎてっさ」を特別価格の1円で提供
※「泳ぎてっさ」の1円での提供は一人1人前限り
※2皿目以降のてっさは通常価格の1,408円（税込）で提供
※コース・セットは2人前から注文可能
※国産泳ぎとらふぐセットは銀座店、新宿別館店では取り扱いはなし
※混雑時、席の利用は2時間
※コース以外の料理を注文の来店客には１名につきお通し［税込550円］を提供
※飲み放題プラン及びとらふぐ三昧フルコースはキャンペーン対象外
※他の優待券や割引サービスとの併用はできない
※テイクアウト商品は、注文後に調理するため、店舗の営業時間・混雑状況等により時間がかかる場合がある
※キャンペーン期間中、品切れ次第終了となる
※上記以外のテイクアウト商品は、キャンペーン対象外
※ランチ営業中もテイクアウトを利用可能
※神奈川県内の店舗では、てっちりを含むテイクアウト商品の取り扱いはない
※写真はイメージ