【てっさが1円】国産とらふぐのコースやテイクアウトも安くなる　「とらふぐ亭」全店でキャンペーン開催

泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」は、2026年2月9日（月）から「とらふぐ亭祭り」を開催する。

てっちりを注文の利用客に限り、通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で販売する。そのほか、「国産泳ぎとらふぐコース」や「特選白子コース」、「お持ち帰りセット」なども特別価格で提供する。

「とらふぐ亭」は、「ふ（2）ぐ（9）」の語呂合わせから2月9日を【とらふぐ亭の日】と定め、日本記念日協会の認定を受けている。目的は、ふぐ文化の発展だという。

〈キャンペーンメニュー〉

◾️単品メニュー

・国産高級とらふぐ泳ぎてっさ

通常 税込1,408円 →. 1円

（泳ぎてっちり注文で、1人1人前限り）

◾️コース



・国産泳ぎとらふぐコース 通常 7,500円 → 税込6,843円

・金福コース（前日までに要予約） 通常 9,000円 → 税込8,493円

・特選白子コース（数量限定）通常 9,500円 → 税込9,043円

・国産泳ぎとらふぐセット 通常 6,000円 → 税込5,193円

※通常価格は税抜

◾️テイクアウト

・泳ぎてっさ・てっちりセット(鍋用野菜付)

3人前 通常 19,440円 →税込13,580円

2人前 通常 12,960円 →税込8,980円

・泳ぎてっちりセット(鍋用野菜付)

3人前 通常 11,340円 →税込7,880円

2人前 通常 7,560円 →税込5,280円

通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で提供

〈開催期間：店舗〉

・開催期間

令和8年2月9日(月)〜2月21日(土)

・開催店舗

「とらふぐ亭」全店

店舗検索はこちら

＜注意事項＞

※「泳ぎてっちり（とらふぐ鍋）」を注文の利用客のみ「泳ぎてっさ」を特別価格の1円で提供

※「泳ぎてっさ」の1円での提供は一人1人前限り

※2皿目以降のてっさは通常価格の1,408円（税込）で提供

※コース・セットは2人前から注文可能

※国産泳ぎとらふぐセットは銀座店、新宿別館店では取り扱いはなし

※混雑時、席の利用は2時間

※コース以外の料理を注文の来店客には１名につきお通し［税込550円］を提供

※飲み放題プラン及びとらふぐ三昧フルコースはキャンペーン対象外

※他の優待券や割引サービスとの併用はできない

※テイクアウト商品は、注文後に調理するため、店舗の営業時間・混雑状況等により時間がかかる場合がある

※キャンペーン期間中、品切れ次第終了となる

※上記以外のテイクアウト商品は、キャンペーン対象外

※ランチ営業中もテイクアウトを利用可能

※神奈川県内の店舗では、てっちりを含むテイクアウト商品の取り扱いはない

※写真はイメージ