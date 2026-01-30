メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県常滑市で生産が盛んな海苔ですが、この海苔を狙う厄介者、空からやってくる「カモ」に生産者は頭を悩ませています。 出荷前に食べられてしまう被害を防ごうと、ある技術に期待が寄せられています。

愛知県常滑市の鬼崎漁港は、中部国際空港の北側に位置し、県内でも有数のノリの産地となっています。

地元ブランド「鬼崎のり」は、家庭用や贈答用などで多くの人に親しまれています。

全国的に海苔の不作に悩まされる中、栄養状態の良さから、去年も好調な成育が続いていましたが……。

「あれが(ノリを)食べるカモで夕方になると飛んできて、泳ぎながらむしゃむしゃと食べていく。群れで来る」(鬼崎漁業協同組合 生産者 竹内教浩さん)

ノリを狙うのは、空からやってくる「カモ」。

漁場を上空から撮影した映像では、カモに食べられた部分がぽっかりと空いているのが確認できます。

しかも、カモは特に品質がよいノリになる、柔らかい部分を好んで食べるといいます。

「生産量の減もそうなんですけど、やはり高品質のもののほうが高いので、高いノリを食べられるという形なので生産力と売り上げも減ってしまう」(鬼崎漁業協同組合 生産者 竹内教浩さん)

詳しい理由は分かりませんが、被害はここ数年で急激に深刻に。

年間で5000万円以上の損失が出ているといいます。

救世主として期待されるドローン

そんな大切なノリを守る"救世主"として期待されているのはドローンです。

鬼崎のノリを守るため、民間企業に力を借り、ドローンを使った撃退方法を模索しています。

「ノリを食べにくるカモが、夜間に食事をとるカモ類。夜間は漁師さんが見回りや追い払うのは限界があるかと思うので、ドローンで巡回しながら追い払っていく」(ウミト・プラス 代表取締役 納谷沙織さん)

ドローンが強烈な光を放ち、カモを威嚇。

様々な点滅パターンでカモたちを驚かせ、追い払います。

これまでに行った実証実験では、ドローンが近づいた瞬間に慌てて逃げていくカモの姿が見られ効果が確認できましたが…。

「カモの追い払いに関しては現段階では効果が確認されているが、今後の課題として長期的に何カ月も追い払いを実施して、慣れなどが出るかどうか分かっていない」(ウミト・プラス 代表取締役 納谷沙織さん)

まだまだ課題は残りますが、将来的には24時間体制でカモを追い払うシステムの導入を目指しています。

「1枚でも多くノリの生産枚数を増やせるように我々が一助になれればと思う」(ウミト・プラス 代表取締役 納谷沙織さん)