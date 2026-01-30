【日本初登場】自家製シーザーソースを使った「チキンシーザーバーガー」など全3品発売【Shake Shack(シェイク シャック)】

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(シェイク シャック)」は、日本初登場の「チキンシーザーバーガー」「シーザーパルメザンフライ」「シーザーパルメザンバイツ」を、2026年2月4日から3月下旬まで、全国18店舗で販売する。

【新商品3品の画像はこちら】こだわりの自家製のシーザーソースを使ったバーガー・ポテト・チキン

◆「チキンシーザーバーガー」

販売価格:税込1,089円

オーダー後に衣付けし、一枚ずつフライした揚げたてのチキンフライに、自家製のシーザーソース、シュレッドしたロメインレタスとラディッキオ(チコリの一種)、パルメザンチーズを重ねた。バランスのとれた味わいと、チキンや野菜の食感が魅力で、ビールやワインとのペアリングもおすすめだという。

味の軸となるシーザーソースは、マヨネーズをベースにヨーグルトやアンチョビなどを合わせ、なめらかさとコク、酸味のバランスを意識して店舗で仕込む。さらに、本場のシーザーサラダのスタイルに着目し、ソースとの相性を考えてロメインレタスを使っている。

揚げたてのチキンフライとシーザーソースのしっかりとした味わいを、ロメインレタスのシャキシャキとした食感とラディッキオの苦みが引き締め、全体のバランスの良さを感じられるという。

◆「シーザーパルメザンフライ」

販売価格:税込880円

クリンクルカットのフライの上にパルメザンチーズをトッピングした。自家製のシーザーソースにつけて食べる。

◆「シーザーパルメザンバイツ」

販売価格:6P:税込924円/10P:税込1,144円

オーダーが入ってからフライしたチキンバイツの上にパルメザンチーズをトッピングした。自家製のシーザーソースにつけて食べる。シェイク シャックオリジナルのクラフトビール「シャックマイスターエール」とのペアリングもおすすめだという。

※一部店舗では価格が異なる。

【新商品3品の画像はこちら】こだわりの自家製のシーザーソースを使ったバーガー・ポテト・チキン