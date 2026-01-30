【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ】 予約期間：4月3日23時59分まで 8月 発売予定 価格：39,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ」を8月に発売する。予約期間は4月3日23時59分まで。価格は39,600円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」より、「ララ・サタリン・デビルーク」の水着姿を、ユニオンクリエイティブがおくる水着シリーズから1/4スケールでフィギュア化したもの。

水着1/4シリーズの第5弾としてララの水着姿を立体化しており、躍動感あふれる美ボディを元気に表現している。

「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約360mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。