この絵文字はなんの日を表す？答えが気になる...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字はなんの日を表す？ 意外と難しいこのクイズ。 「🎭🌕🕯️👻🍬」が表す“日”は、一体なんでしょうか？ ヒントは、子どもたちはお菓子がもらえる日です♡ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ハロウィン」でした！ ハロウィンの起源は、アイルランドやスコットランドを始め、ヨーロッパの多くの地域に居住していた民族・ケルト人が、季節の変わり目を祝うために行っていたお祭り。 古くから10月31日は、死後の世界との扉が開き、ご先祖様の霊が家族に会いに現世へ戻って来る日と言われており、悪霊などを追い払うために仮装をしたことが、今のハロウィンの過ごし方の由来になっているんだそうです。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部