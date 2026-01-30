【模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール】 2月13日発売予定 価格：オープン(市場価格:1,958円前後)

ビット・トレード・ワンはプロダクトブランド「MODMAGIC」より、「模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール」を2月13日発売する。価格はオープン(市場価格:1,958円前後)。

LEDを点灯中、バッテリーのスリープを防ぐ「模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール」

「模型電光 モバイルバッテリ用 スリープジャマーモジュール」は、模型のLEDやマイコン ボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュール。モバイルバッテリーの多くは、電力消費が一定以下になると自動でスリープしてしまう。

ジオラマや模型制御でありがちな「LEDだけ」や「待機中の制御基板」といった微小な電流消費状態では、給電が突然止まってしまうことも。このスリープジャマーを使えば、定期的に電流を間欠的に流すことで、バッテリーに「まだ動いてるよ！」と信号を送り続け、スリープを防止するという。

バッテリーと機器の間に挟んで使う

まさに小型LED制御基板「模型電光」を使っていると途中で電源であるモバイルバッテリーがスリープし、模型を光らせ色々なところを撮影しようとすると電飾が消えてしまう問題があった。長く光らせたい、部屋に飾って眺めたいという人に、「模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール」はぴったりだろう。模型に電飾を施したい人にお勧めしたいアイテムだ。