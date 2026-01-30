３０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８０．９８ポイント（２．０８％）安の２７３８７．１１ポイントと８日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３５．４９ポイント（２．４７％）安の９３１７．０９ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は３０１６億１２４０万香港ドル（約５兆９４７７億円）に縮小している。（２９日は３３１９億９４２０万香港ドル）。

利益確定売りが先行する流れ。ハンセン指数は前日まで７連騰し、約４年半ぶりの高値水準を切り上げていた。地政学リスクの浮上も逆風。政府デモの鎮圧で多数の死傷者が出たイラン情勢を見据え、トランプ米大統領がイラン治安部隊や指導者を標的にした攻撃を検討していると伝わった。そのほか、米金融政策の動向も気がかり。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の議長人事を巡り、外電は日本時間３０日、「トランプ米大統領は５月に任期を終えるパウエル議長の後任に、タカ派（引き締めに積極的）とみられるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名する見通し」と報じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が１０．２％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が９．３％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が９．２％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。中国宏橋や紫金鉱業のほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１０．１％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が８．１％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が７．９％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１４．４％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が１４．３％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が１０．７％ずつ下落した。金属市況安を嫌気。金や非鉄の先物価格はこのところ連日で急騰していたが、昨夜から売りに転じている。

中国不動産セクターも急落。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が１１．３％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が１０．９％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が１０．２％安、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が７．２％安と値を下げている。同セクターは前日、「中国当局がデベロッパー向けに、融資規制を緩和したもよう」と報じられたことを手がかりに急騰していた。

半面、教育サービスの銘柄群は物色される。新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が５．５％高、民生教育集団（１５６９／ＨＫ）が３．７％高、中国宇華教育集団（６１６９／ＨＫ）が１．８％高と値を上げた。

他の個別株動向では、香港不動産デベロッパー大手の新世界発展（１７／ＨＫ）が２．２％高。複数メディアが３０日までに、「米プライベートエクイティ（ＰＥ）ファンドのブラックストーンが出資を検討しているもよう」などと報じた。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９６％安の４１１７．９５ポイントで取引を終了した。産金・非鉄が安い。不動産、消費関連、自動車、医薬、軍需・宇宙産業、金融なども売られた。半面、ハイテクは高い。エネルギー、公益、空運も買われた。

