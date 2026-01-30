３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４０．０３ポイント（０．９６％）安の４１１７．９５ポイントと４日ぶりに反落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。イランを巡る地政学リスクや、トランプ米政権の関税政策が不安視された。また、中国であす３１日、１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表されることも気がかり材料となっている。金属市況安も逆風。３０日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では主要な非鉄金属の先物が値下がりし、金先物価格も大幅安で推移している。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感などが支えだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・レアアースや産金の下げが目立つ。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）や中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が８．０％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）と山東黄金（６００５４７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が７．６％安で引けた。

不動産株も安い。緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が４．７％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が４．２％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が３．０％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が２．３％ずつ下落した。前日の相場では、「中国当局がデベロッパー向けに、融資規制を緩和した模様」と報じられたことを手がかりに急伸していたが、反動売りが先行している。消費関連株、自動車株、医薬株、軍需・宇宙産業株、金融株なども売られた。

半面、ハイテク株は物色される。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）と光ファイバー・ケーブルメーカーの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．４％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が１２．１％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．１％逆行高した。エネルギー株、公益株、空運株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４７ポイント（０．５５％）安の２６４．３９ポイント、深センＢ株指数が２０．００ポイント（１．５８％）安の１２４５．９６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）