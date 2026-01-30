40インチタイヤを装着した本格オフローダー

ヒョンデの高級ブランドであるジェネシスは、最高出力1115psのV8エンジンを搭載したワイルドなオフロード車コンセプト『Xスコルピオ（X Skorpio）』を発表した。

【画像】サソリに着想を得たアグレッシブな本格オフローダー【ジェネシスXスコルピオ・コンセプトを詳しく見る】 全5枚

過酷な地形を制覇するスーパーカーというビジョンを体現しており、フェラーリ849テスタロッサを上回る出力に加え、驚異的な117.6kg-mのトルクを発揮。ダカール・ラリーの最強ラリーマシンにも匹敵するオフロード性能を備える。



『Xスコルピオ』コンセプト ジェネシス

18インチのビードロックホイールには巨大な40インチタイヤが装着され、モータースポーツ向けのブレンボ製ブレーキと強力なオフロード用サスペンションを採用。さらに「十分な」アプローチアングル、デパーチャーアングル、ブレイクオーバーアングルを確保し、ジェネシスは「オフロード走行の新たなベンチマークを確立する」としている。

屈強なボディクラッディングとスキッドプレートで武装しつつ、ジェネシス最新のデザイン戦略に沿ってスタイリングされている。ツインバンドのLEDライトシグネチャーが車体全体を包み込み、ジェネシスのトレードマークであるV字型フロントエンドモチーフの新バージョンを採用している。

車名が示すように、内外装のデザインはサソリからインスピレーションを得ており、室内のレザーにはサソリの脚をモチーフにした独特のステッチが施されている。

ブランドの未来を予見させるコンセプトカー

ジェネシスのチーフ・クリエイティブ・オフィサーで、かつてランボルギーニ時代にムルシエラゴやガヤルドを担当したルーク・ドンカーヴォルケ氏は、スコルピオXを、ブランドの魅力を強化するために設計された一連のコンセプトカーシリーズの最新作と位置付けた。

「ジェネシスのビジョンに対する本物の情熱を喚起し、刺激するためにコンセプトカーを創造しています」と彼は語る。「お客様が常に夢見てきた究極の魅力を提示することで、お客様との感情的な結びつきを深めるよう設計されています」。



『Xスコルピオ』コンセプト ジェネシス

「ジェネシスでは、感情の広がりを促すクルマを創造しています。デザイン哲学だけでなく、ライフスタイルをパーソナライズして高めていく未来の技術を体現しているのです」

量産モデルの計画については現時点で発表されていないが、ジェネシスは新たな高性能サブブランド『マグマ』の第一弾として『GV60』の高性能バージョンを間もなく投入する予定だ。今後1年間でマグマのラインナップを拡充し、BMW MやメルセデスAMGといった競合ブランドに挑戦していく方針である。