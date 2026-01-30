宝塚歌劇団、観客に「麻しん（はしか）」との診断 1・20昼公演の観覧者に注意呼びかけ
宝塚歌劇団は30日、公式サイトで、観客に麻しん（はしか）との診断を受けた人がいたことを報告。注意を呼びかけた。
【画像】「麻しん（はしか）」患者、当日の行動
サイトにて「東京宝塚劇場 1月20日 13時30分公演をご観劇いただいたお客様へのお知らせ」と題し、「保健所より、下記の対象公演をご観劇いただいたお客様の中に、後日、麻しん（はしか）と診断を受けられた方が確認されたとの連絡がありました」と説明。東京宝塚劇場での20日午後1時30分の公演について伝えた。
続けて「同公演をご観劇いただいたお客様は、健康観察期間中（〜2月10日まで）の体調にご留意のうえ、万一、感染が疑われる症状がみられた場合は、事前に医療機関へ連絡した上で速やかに受診されますようお願いいたします」と説明。東京都の保険医療局が案内する「麻しん（はしか）患者の発生について」の記事URLも添えた。
最後に「本件に関するお問い合わせは、お住まいの地域の管轄保健所までご連絡ください。ウイルスの生存期間を踏まえ、当該公演の翌日以降にご観劇された方への感染リスクはございません」と呼びかけた。
