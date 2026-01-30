¥³¥á¡¢3½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡5¥¥í4095±ß¡¢¹âÃÍ·ÑÂ³
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï30Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç19¡Á25Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µÈæ193±ß°Â¤Î4095±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¡£4Àé±ßÂæ¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯9·î29Æü¡Á10·î5Æü¤Î½µ¡Ê4075±ß¡Ë°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇ¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯»ºÊÆ¤Ï¼ûÍ×ÎÌ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ¸»ºÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¼è°ú´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼ûµë¤Î´Ë¤ß¤«¤é²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤¬½°±¡Áª¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ9ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢8ÃÏ°è¤¬4Àé±ßÂæÁ°È¾¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÎ¦¤Î4364±ß¤À¤Ã¤¿¡£¶áµ¦¤¬4281±ß¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬4260±ß¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£