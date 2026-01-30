アメリカのトランプ大統領は国家非常事態を宣言し、キューバに石油を供給する国からの輸入品に追加関税を課すための大統領令に署名しました。

【映像】トランプ大統領が記者団にコメントする様子

トランプ大統領

Q：「キューバを締め上げようとしているのか？」

A：「どうだろう。『締め上げる』という言葉はかなり厳しい表現だ。キューバは崩壊しつつあり同情せざるをえない」

トランプ大統領は29日、記者団に対し「キューバは自国民をひどく扱ってきた」と非難し、国として「存続できないだろう」と述べました。これに先立ちトランプ大統領は、「キューバがロシアや中国、イランなどアメリカと敵対する国やテロ組織と連携し支援している」と指摘し、国家非常事態を宣言しました。

そして、キューバに石油を供給する国からの輸入品に追加関税を課すための大統領令に署名しました。税率や対象国は示されていませんが、国務長官や商務長官らの協議を踏まえて、大統領が追加関税を課すかどうかを判断し、税率を決めるとしています。

アメリカのブルームバーグ通信はこの大統領令をめぐり、キューバへの主要な石油供給国であるメキシコが圧力を受けることになると報じています。（ANNニュース）