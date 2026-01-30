愛犬とスイーツやフォトスポットでの撮影を楽しむ「バレンタインドッグラウンジ」が、OMO5東京五反田に初登場！
高層階からの夜景と、食通をもうならせるグルメが楽しめる「街ナカ」ホテル「OMO5東京五反田(おも) by 星野リゾート」に、2026年2月1日(日)〜28日(土)の期間、愛犬とスイーツやフォトスポットでの撮影を楽しむ「バレンタインドッグラウンジ」が初登場する。
【写真】バレンタインティータイムセット
バレンタインドッグラウンジは、愛犬連れの宿泊者専用スペース。チョコレートをモチーフにしたデザインのクッションが並ぶソファスペースで愛犬と一緒にスイーツを味わったり、フォトスポットで記念撮影をしたり、思い思いにバレンタインのひとときを過ごせる。
■背景
近年、ペットツーリズムに関心が高まるなか、犬飼育者のうち74％が「今よりもペットと年中行事やイベントを楽しむ頻度を高めたい」と感じており、そのうち75％が「ペットとの思い出を増やしたいから」と回答している(※1)。OMO5東京五反田には、17室の愛犬と泊まれる客室だけでなく、屋内の「ドッグラウンジ」と屋外の「ドッグラン」からなる「OMOドッグガーデン」がある。専用エリアが充実しており、愛犬とともにリラックスして過ごせるOMO5東京五反田で、季節のイベントであるバレンタインをテーマにした企画を実施するにいたった。
※1：ワンペディア「ペットと楽しむイベントに関する調査【調査結果】」
■【特徴1】愛犬と一緒に過ごすバレンタインティータイム
愛犬向けには、五反田にある「ドッグバルBIBICHE」協力のもと、バレンタインドッグラウンジ限定のケーキを提供。添加物や人工調味料を一切使用せずに作られたハート形のケーキだ。上に載せる骨型のクッキーには名前を入れることができる。また、飼い主には「スイーツTOKYO百名店」(※2)に連続選出のパティスリー「LES CACAOS」のチョコレートとカカオティーを用意。東京の街並みを眺めながら愛犬とともにティータイムを楽しめる。
時間：15時〜18時
料金：4000円
内容：愛犬用 ケーキ、水／飼い主用 チョコレート、カカオティー
※2：高い評価を集めた100店を選出する「食べログ 百名店」のスイーツ部門(運営：株式会社カカクコム)
■【特徴2】チョコレートボックスがモチーフのバレンタインフォトスポット
OMOドッグガーデン内のドッグラウンジに常設されているフォトスポットが、2月限定でバレンタイン仕様に。まるでチョコレートボックスの中にワンちゃんが紛れ込んだかのような写真が撮れるオリジナルデザインだ。24時間いつでも無料で利用できる。
■【特徴3】ドッグフォトスタジオのプロカメラマンによる撮影体験
五反田にある、ペットと家族の写真館「STUDIO SIO」のプロカメラマンによる撮影を体験できる。バレンタインドッグラウンジだけでなく、ドッグランや空中庭園など、好きな場所で過ごす様子を写真に残そう。
期間：2026年2月1日(日)〜28日(土)※月曜、火曜を除く(祝日は実施)
時間：15時／15時30分／10時／10時30分※各回20分
料金：【愛犬1頭のみ】20分10枚1万6500円〜／【愛犬と飼い主合計3人／頭】20分10枚2万7500円
予約：OMO5東京五反田 公式サイトにて3日前まで受付
定員：各回1組
■「バレンタインドッグラウンジ」概要
期間：2026年2月1日(日)〜28日(土)
時間：24時間
・バレンタインティータイムセット：15時〜18時
・プロカメラマンによる撮影：15時／15時30分／10時／10時30分※各回20分
場所：OMOドッグガーデン
料金：入場無料
・バレンタインティータイムセット：4000円
・プロカメラマンによる撮影：【愛犬1頭のみ】20分10枚1万6500円〜／【愛犬と飼い主合計3人／頭】20分10枚2万7500円
定員：なし
・プロカメラマンによる撮影：1日4組
予約：不要
※プロカメラマンによる撮影：公式サイトにて3日前まで受付
対象：愛犬同伴の宿泊者
■「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」について
高層階からの夜景と食通も唸るグルメを楽しむ「街ナカ」ホテル。「夜景とご馳走のパラダイス」をコンセプトに、五反田の“ご馳走”を楽しんだあとは、地上60〜100メートルに位置する高層階からの夜景に癒やされる滞在を提案。
所在地：東京都品川区西五反田8丁目4番13号
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
客室数：188室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊1室あたり3万2000円〜(食事別)
アクセス：五反田駅(JR線、都営浅草線)より徒歩約6分、大崎広小路駅(東急池上線)から徒歩約1分
■「OMO(おも)」とは？
星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人たちと仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開し、2026年4月に「OMO7横浜」の開業を予定。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
