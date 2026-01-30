栃木県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「那須塩原市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、栃木県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉関係の変わったものがあるから」（40代男性／神奈川県）、「チーズなどの乳製品、ソーセージで利用したことがあります。たくさんあって迷いました」（30代女性／東京都）、「自然が豊かで、乳製品やお肉などの返礼品が特に魅力的だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「餃子や野菜など色んな組み合わせで貰えるから」（30代女性／神奈川県）、「ブランドいちごなどの普段スーパーでは手に入らない物もラインナップに入っているのが嬉しい」（20代女性／愛知県）、「餃子が有名で、地元産の新鮮な野菜やいちごなどもセットで楽しめるのが嬉しいです」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須塩原市／24票那須塩原市は、本州一の生乳生産量を誇る食の宝庫。御用邸チーズケーキをはじめとする濃厚な乳製品や、とちぎ和牛のローストビーフなど、地元の恵みを存分に味わえる返礼品が人気です。自然豊かな温泉地という立地をいかして、宿泊利用券やカヌー体験ツアーといった“現地で楽しむ”体験型の品も充実。非日常を味わえるぜいたくな時間を求める人たちからも、多くの支持を集めています。
1位：宇都宮市／133票宇都宮市といえば、やっぱり“餃子のまち”。なかでも「宇都宮みんみん」の餃子は、ふるさと納税返礼品の人気ランキングでも常に上位に入る定番の一品です。さらに、話題の癒し系ロボット「NICOBO」などのハイテク製品から、旬の「とちおとめ」や梨などの季節の果物まで、幅広いジャンルの返礼品をラインアップ。宇都宮ならではの食とテクノロジーの両立したまちの魅力が、寄付する人の心を惹きつけています。
