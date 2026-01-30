ヤマハ斬新「“軽”スーパーカー」に“賛否両論”の反響殺到！

1990年代の日本の自動車市場は、メーカー各社や関連企業が既存の枠にとらわれない「チャレンジングなクルマ」を次々と世に送り出していた、まさに百花繚乱と言える時代でした。

その中でも、1997年にヤマハ発動機の社内ベンチャーである「ワイ・エム・モービルメイツ」から発売された軽自動車「ami（アミ）」は、そのあまりに奇抜なコンセプトとデザインで、自動車史に強烈な爪痕を残した一台です。

【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ斬新「“軽”スーパーカー」です！（9枚）

アミの最大の特徴は、イタリアの名車フェラーリ「F40」を彷彿とさせるアグレッシブなスタイリングにあります。

それもそのはず、開発コンセプトは現代の常識では考えられない「F40の実物大チョロQ」というもの。

その言葉通り、フロントからリアへと流れるようなボディラインに加え、特徴的なアーチタイプの巨大リアウイング、そして丸目4灯式のテールランプなど、スーパーカーのディテールを軽自動車のサイズにギュッと凝縮。

その姿は、一度見たら忘れられないほどのインパクトを放っていました。

しかし、このアミは完全なオリジナル設計のスーパーカーではありません。

ベースとなっているのは、ダイハツが当時販売していた可愛らしい軽自動車「オプティ（初代）」です。

外装こそF40風の大胆なカスタムが施されていますが、中身はオプティそのもの。

エンジンもベース車と同じ660ccのEF-KL型を搭載しており、最高出力は42馬力。

見た目は“跳ね馬”のように勇ましいですが、実際の走りは非常に穏やかなものでした。

グレード展開は「T1」「T2」、そして専用タコメーターやスポーツサスペンションを装備した最上級の「T3」という3種類が用意されました。

そんなアミのネックとなったのはその価格です。

熟練の職人による架装など手のかかったモデルだけあり、車両価格（消費税抜）は215万円から254万5000円。

これは、当時の軽自動車としては極めて高額な設定でした。

販売目標は600台限定とされていましたが、価格のハードルは高く、実際に世に出たのはわずか数台から数十台程度と言われており、今では「幻の珍車」として扱われています。

そんな伝説のアミに対し、SNSやネット掲示板では、その存在を知った人々から驚きと懐かしさの声が入り混じった反響が寄せられています。

まず多いのが、そのユニークなルックスに対する反応です。

「オモチャみたい！ これが公道を走っていたなんて信じられない！」「遊園地にある乗り物みたいでカワイイ」「もっと本気でフェラーリに寄せてほしかったけど、これはこれで好き」「まさにチョロQそのもの」といった、遊び心あふれるデザインを楽しむ声が多く見られます。

また、極めて希少なモデルであることから、「先日走ってるの見ましたよ。思わず笑顔になりました」「私も関西で見かけました！」「これ中古車で出会えたら買いだな」「希少車の資格あり！」といった、目撃情報の報告やレア度を評価するコメントも。

価格については、「今の感覚だと新車で215万円なら安く感じる」「今だとケーターハムの軽自動車『SEVEN 170』が800万円だもんな〜」と、近年の自動車価格の高騰と比較して「意外とお買い得だったのでは？」と再評価する意見もありました。

さらに当時を知るファンからは、「懐かしいな〜」「覚えてます！」「何となく記憶にあるわ」「えっ!? 誰も覚えてないの？ もっと有名だと思ってた」といった懐古の声や、「これ好き。社会がまた好景気になればアミみたいな面白いクルマが販売されるかなぁ」「ヤマハ、スズキ、ダイハツあたりはこういう面白いモデルを出してくれる可能性あるよね」と、再びこのような“遊び心全開”のクルマが登場することに期待する声も寄せられています。

※ ※ ※

バブルの余韻と自由な発想が生み出した、愛すべき迷車アミ。

その姿は、効率重視の現代において、クルマが持つ本来の“楽しさ”を思い出させてくれる存在と言えるかもしれません。