【独占動画】中島歩＆草川拓弥「即答！〇×トーク」生まれ変わっても自分がいい？：俺たちバッドバーバーズ
ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分）ダブル主演の中島歩さん、草川拓弥さんにインタビュー。「即答！〇×トーク」で、「髪型で失敗したことはある？」「もし生まれ変わるとしたら自分がいい？」など気になる質問に答えてもらった。
【動画】「俺たちバッドバーバーズ」
今夜放送、ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分）第4話は？
第4話「夢は諦めても人生は諦めてない」
月白（草川拓弥）のプリンを無断で食べたことでケンカし月白理容室を飛び出した日暮（中島歩）。行く当てもなく夜道を歩いていると、仮面をつけた不審な男たちが、月白理容室に強盗に入った男・志賀（三元雅芸）の甥の高校生・風磨（原田琥之佑）を襲撃しようとしているのを目撃。いても立ってもいられず男たちに立ち向かった日暮は、風磨を月白理容室に連れて帰ることに。風磨から事情を聞いた日暮は、闇金事務所に乗り込むが―！？
【プロフィール】
中島歩（なかじま・あゆむ）
1988年10月7日生まれ。宮城県出身。2013年、舞台「黒蜥蜴」で俳優デビュー。2021年、出演映画「偶然と想像」が、第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞。主な出演作は、連続テレビ小説「花子とアン」「あんぱん」（NHK総合）、「離婚しようよ」（Netflix）、「不適切にもほどがある！」（TBS系）、映画「いとみち」（2021年公開）、「佐藤さんと佐藤さん」（2025年公開）など。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合）に浅井長政役で出演。
草川拓弥（くさかわ・たくや）
1994年11月24日生まれ。東京都出身。俳優。メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバー。主な出演作は、ドラマ「みなと商事コインランドリー」シリーズ、「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!」（ともにテレ東）など。放送中のドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（テレビ朝日系）、「東京P.D.警視庁広報2係」（フジテレビ系）にも出演中。香港・日本の合作映画「殺手#4（キラー・ナンバー4）」（2026年春公開予定）など出演作の公開が控える。
Instagram：@takunicochanman